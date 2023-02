Dior, il trionfo della gonna e la riscoperta degli anni '50

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Dritta o a pieghe, plissettata o liscia. Drappeggiata e svolazzante o severa, a matita. Decorata con petali di tessuto, stampata a fiori o tinta unita.

Preferibilmente nera. Orlo che copre rigorosamente ginocchia e polpacci. Portata semplicemente con la camicia bianca con le maniche arrotolate ai gomiti, oppure con la giacchetta corta con baschina. Quel che è certo è che il capo must-have del guardaroba Autunno/Inverno 2023/24, della perfetta parigina chic, sarà la gonna. Così ha deciso Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Christian Dior, che ha portato in passerella, alla Parigi Fashion Week, una collezione affascinante e rievocativa dello stile anni Cinquanta della prestigiosa maison francese pensando a tre donne celebri dell'epoca: Catherine Dior, Edith Piaf e Juliette Greco. Ogni collezione per la stilista è occasione per una riflessione sull'esperienza dell'abito in rapporto ai corpi della moda e alle silhouette che li definiscono. La rilettura del prêt-à-porter Dior degli anni Cinquanta, quelli delle origini, è anche un modo per la couturier di esplorare in maniera sempre diversa la storia Dior e di approfondire lo stile francese attraverso tre figure straordinarie. Accomunate dallo spirito di indipendenza che ne ha guidato le scelte, ciascuna in modo singolare protagonista capace con la vita e il lavoro di contraddire quegli stereotipi femminili che, nella semplificazione dei caratteri, appartengono agli immaginari del dopoguerra (ANSA).