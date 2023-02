Da Scervino torna il reggiseno a proiettile

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Il reggiseno a proiettile amato dalle dive di Hollywood negli anni 50 è la base della costruzione dei nuovi abiti per il prossimo inverno portati in passerella questa mattina alla società del Giardino da Ermanno Scervino, che per la sua ultima collezione si è ispirato ad Ava Gardner. "Parlando con una costumista di Cinecittà mi ha raccontato che lei era la migliore, bellissima tanto nuda quanto vestita così ho iniziato a riguardare tutti i suoi film" racconta appena prima della sfilata Ermanno Scervino, spiegando di aver tradotto questa ispirazione vintage grazie alla tecnologia di oggi. Ed ecco i microabiti con il seno sottolineato come dai celebri 'bullet Bra' cari anche a Marylin Monroe, in double di lana, pizzo e raso. Si abbinano ai lunghi cappotti dalle spalle ampie, ai trench di pelle, ai montoni con ricami di pizzo di lana. Una collezione a tutta sensualità tra camicie di raso rosso, reggiseni portati solo con il pantalone ampio, grandi pellicce di maglia. (ANSA).