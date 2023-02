Pollini festeggia 70 anni alla Milano Fashion Week

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Sette stili per una storia lunga 70 anni: i modelli più iconici e gli elementi distintivi di Pollini vengono reinterpretati per l'anniversario del brand, in una capsule presentata alla Milano Fashion Week. La proposta spazia dal classico mocassino con suola cremino realizzato mixando la crosta e la nappa, allo stivale cavaliere senza cuciture lanciato all'inizio degli anni '70, che per l'occasione si veste di pelliccia o è di vitello bordeaux extra shiny. Il modello "Daytona" con fondo monoblocco si trasforma in un sandalo con plateau per le occasioni speciali o in uno stivaletto stringato per uno stile più casual. Ad accompagnare la capsule, il video "70 Years of Wonders": un viaggio nel tempo per raccontare la sapienza artigianale di sette decadi. (ANSA).