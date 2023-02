Nella casa di Gcds, tra tappetini, gatti e divani di velluto

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - A casa di Giuliano Calza, fondatore e direttore creativo di GCDS, il gatto Kittho regna sovrano. E proprio Kittho, reso gigante dalla maestria di Fratelli Cinquini Scenografie, artisti del Carnevale di Viareggio, domina la passerella dello show Gcds per il prossimo inverno.

La casa è la cornice e l'ispirazione: nessuna stampa questa volta, né motivi audaci, ma lo stile è quello alla GCDS. Le pelli logore che diventano abiti, gonne, giacche, i velluti dei divani e le texture dei tappetini da bagno come cappotti, un telefono in bachelite come manico di una borsa. Il confort della maglieria punto pelliccia che avvolge il corpo come una coperta, ma contraddetto da un'abbondanza di tagli e aperture, con spille da balia in abbondanza che tengono insieme i pezzi. (ANSA).