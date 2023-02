In passerella da Kiton l'eleganza è timeless

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Estetica timeless per la collezione donna 2023/2024 di Kiton, presentata alla Milano Fashion Week.

Tra le proposte, lo smoking in organze, misto seta e moiré, da portare con le maglie in cashmere e seta, con un sottilissimo filato in lurex. Nel guardaroba per il prossimo inverno, spolverini di derivazione maschile, tailleur in rasatello di cotone e lana e giacche double di puro cashmere, cappottini sartoriali con i dettagli delle maniche e delle tasche in pelle ma anche capi più sportivi, dalla maglia alla felpa, da indossare in viaggio e in montagna. (ANSA).