In passerella da Genny omaggio a Eva Kant

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - E' un omaggio a Eva Kant, che il primo marzo festeggia 60 anni, lo show di Genny alla Milano Fashion Week, aperto proprio da una modella con capelli biondi e tuta nera come la compagna del re del crimine uscito dalla fantasia delle sorelle Giussani. "Per il mio viaggio ai confini della notte - racconta Sara Cavazza direttrice creativa del brand - ho voluto come protagonista una donna forte e libera, proprio come Eva Kant, grazie alla quale inizio ad esplorare il lato più misterioso del femminile". Questa donna forte indossa gonne asimmetriche modellate da zip, pantaloni in maglia block chain, abiti di pelle e t-shirt in scuba con ricamata un'orchidea nera. (ANSA).