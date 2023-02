Da Husky omaggio al mondo equestre e alla Swinging London

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Omaggio al mondo equestre da Husky, brand di proprietà di Alessandra e Saverio Moschillo, che racconta le sue origini durante la Milano Fashion Week, mixando un guardaroba dalle atmosfere da gare equestri very British e da Swinging London. Per l'A-I 2023/24 capi irrinunciabili del guardaroba Husky sono la Riding Jacket, la Competition Jacket, gli short in lana mohair dai colori pop e i capi all-season ad alta performance.

Lo storico brand, diventato celebre proprio con la sua giacca da caccia trapuntata in nylon, tanto amata dalla regina Elisabetta e dalla Royal Family per le passeggiate a cavallo, ha scelto di ripercorrere l'immaginario ispirato alla campagna inglese realizzando un guardaroba fatto da capi outwear tipici da gare ippiche, perfetti da indossare in situazioni formali o più dinamiche anche in città. Una proposta che porta in primo piano la Riding Jacket in versione doppio petto, e la Competition Jacket in panno cashmere, abbinato ad inserti in nylon trapuntato, signature della maison Husky. Pezzi all-season soft e caldissimi, dal fit confortevole e ad alta performance. Il viaggio continua attraverso le atmosfere della Swinging London che si leggono negli short coat in lana mohair dai colori pop e intensi, arancio fluo, giallo ocra e verde salvia. Accanto, anche una palette cammello, nera e blu intenso. Il knitwear si evolve con colorate maglie cashmere e lana mohair, mentre la matericità gioca nelle lane bouclé o nei ricami floreali che sbocciano in 3D sul retro dei capi spalla, ispirati alla nota brughiera inglese di Bodmin, impreziositi da una pioggia di paillettes. Tra le proposte anche l'over bomber con cappuccio con dettagli di pelliccia di lince, la giacca trapuntata extra leggera 80 grammi, gli short warm in lana rasata, i dress neri con dettagli traforati. (ANSA).