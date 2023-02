Blazè festeggia 10 anni e sogna Jane Birkin allo Chez Castel

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il leggendario club parigino Chez Castel è lo scenario d'eccezione per la presentazione alla Milano Fashion Week della nuova collezione Fw 2023/24 del marchio Blazè. Musa ispiratrice l'attrice Jane Birkin.

Un'atmosfera glamour aleggia nell'aria, in perfetta sintonia con i festeggiamenti del brand, che quest'anno compie dieci anni.

L'eleganza parigina più iconica ispira la collezione, che pur sofisticata e borghese, si colora di una nuova sensuale femminilità, controbilanciata da elementi del guardaroba maschile. Le atmosfere dei party anni Ottanta vengono rievocati nelle decorazioni scintillanti e nei dettagli preziosi, sottolineando l'appeal notturno della collezione. Il nuovo simbolo del marchio, il cavalluccio marino, fa capolino qua e là, su bottoni metallici, ma anche come piccoli ricami, segnando il nuovo corso del brand. Capo simbolo il modello Heart, che nasce da un classico blazer dall'ampio revers che si trasforma in un abito seducente, arricchito da bottoni metallici. Un pattern di fuochi d'artificio è ricreato con strass sul blazer in velluto nero abbinato agli ampi pantaloni pantaloni fox, mentre un ricamo di paillettes dona un effetto materico e sfavillante al blazer indossato con il top. Il party mood continua con un completo in cui il bolero bordato di velluto e la minigonna, sono fatti in un bouclé multicolore realizzato con fili metallici. Lucide paillettes dalla forma squadrata decorano il top abbinato alla gonna midi coordinata, ma anche l'abito monospalla indossato sotto il nuovo bomber, a ricreare uno dei look più iconici di Jane Birkin. Pensata per danzare tutta la notte, la gonna è ricoperta da una cascata di frange dall'effetto seta, così come la giacca abbinata. (ANSA).