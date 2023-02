Antonio De Matteis è il nuovo presidente di Pitti Immagine

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Antonio De Matteis (ad di Kiton) è stato nominato presidente di Pitti Immagine, Antonella Mansi è stata confermata vicepresidente. E' quanto emerso nel pomeriggio dall'assemblea dei soci del Centro di Firenze per la Moda Italiana e Sistema Moda Italia. Dietro indicazione del cda del Cfmi, presieduto da Antonella Mansi, l'assemblea ha provveduto alle nomine del cda per il mandato 2023-2026. Oltre a De Mattis e Mansi sono stati confermati in consiglio Raffaello Napoleone e Niccolò Ricci e nominati sette nuovi consiglieri: Giovanni Basagni (presidente Miniconf), Stefano Borsini (general manager Manifattura Igea), Ercole Botto Poala (ad Tessitura Successori Reda e presidente Confindustria Moda), Niccolò Moschini (direttore corporate Comunicazione e Relazioni Istituzionali Kering Italia), Marco Landi (membro cda Landi e presidente Federmoda), Lorenzo Nencini (ad Incom) e Marco Palmieri (presidente Piquadro). Il collegio sindacale è composto da Massimo Bianchi (presidente), Deborah Sassorossi e Guido Ceron.

Supplenti Giuseppe Cristiani e Roberto Vanni.

Dal cda del Cfmi sono emerse le principali linee di indirizzo a cui far riferimento nel prossimo triennio: massima attenzione andrà data all'acquisizione di competenze specifiche e alla ricerca di modelli organizzativi innovativi. "Il nuovo cda di Pitti Immagine conferma un impianto a forte impronta imprenditoriale - ha detto Antonella Mansi - ed è costruito con il criterio di dare rappresentanza qualificata e su scala nazionale alla filiera della moda, che rappresenta tuttora il core business della società". (ANSA).