Tutta in denim la collezione 'Giorgio Armani - 10 Corso Como'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Lavorare con un singolo materiale, il denim, creando un total look pieno di sfumature. È l'idea di coerenza tipicamente amarniana, condensata nella nuova collezione 'Giorgio Armani - 10 Corso Como', presentata nel noto concept store milanese fondato nel 1991 da Carla Sozzani, con cui lo stilista collabora per la seconda volta. L'intera proposta, dai blazer agli spolverini, dai blouson agli shorts, fino ai tailleur pantalone dal taglio pulito, è realizzata in denim. Le forme sono allungate, sottili. La silhouette è flessuosa. Il blu intenso del denim non lavato è esaltato dal contrasto con la pelle color cognac, che interviene come segno e dettaglio su ogni capo. Completano il look gli stivali e la borsa Prima, anch'essi in denim. Il risultato è un guardaroba compatto ed essenziale di pezzi combinabili fra loro.

La selezione di capi e accessori sarà subito disponibile nel concept store e online e successivamente anche nei negozi Giorgio Armani di via Sant'Andrea a Milano, New York Madison Avenue, Ginza Tower e Isetan a Tokyo, Taikoo Li Qiantan a Shanghai; e da Tiziana Fausti a Bergamo. (ANSA).