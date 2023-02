Simonetta Ravizza, porto 'La mia montagna chic' a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Total white per 'La mia montagna chic', la collezione per l'Autunno/Inverno 2023-24 firmata Simonetta Ravizza e presentata questa mattina alla Milano Fashion Week.

Gli abiti, la maglieria, le gonne in chiffon e i pantaloni cargo sono abbinati a tessuti tecnici, mentre la mongolia arricchisce l'anorak jacket: un'idea di sporty chic ad alta quota che arriva anche ai doposci in pelliccia. In testa, un inevitabile colbacco, ovviamente di pelliccia e ovviamente bianco. (ANSA).