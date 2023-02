Maryling, show all'asta per aiutare vittime terremoto Turchia

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - La Turchia chiama, la Milano Fashion Week risponde: lo stilista israeliano Avshalom Gur, direttore creativo del brand italiano Maryling, ha deciso di mettere all'asta su CharityStars i biglietti per il suo show di oggi. Oltre a vedere la sfilata, c'era la possibilità di accedere al backstage per conoscere il designer, che è basato a Londra. Tutto per sostenere Save the Children, già presente da anni sia in Siria che in Turchia, che si è attivata immediatamente per portare aiuti ai minori e alle famiglie colpiti dal terribile terremoto dello scorso 6 febbraio. Proprio per sostenere le attività dell'organizzazione, Avshalom Gur ha deciso di legarsi alla piattaforma CharityStars, che a sua volta devolverà il ricavato dell'iniziativa a Save the Children. "La Turchia per molti anni è stata una mia grande fonte di ispirazione - racconta il designer, che è alla guida del brand dal 2011 - per creare le collezioni MARYLING. Negli ultimi 20 anni ho viaggiato spesso per la Turchia, scoprendo un popolo dal cuore grande che ti accoglie a braccia aperte e che mi ha introdotto alle tante sfaccettature dell'artigianalità che ne compongono il mosaico culturale. Questo terremoto senza precedenti ha sconvolto non solo Turchia e Siria, ma tutto il mondo. Questo è il momento del lutto, della sofferenza, ma anche di aiutare a ricostruire ciò che è andato perso e proteggere ciò che è rimasto in piedi". (ANSA).