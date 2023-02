A Milano la Generazione H di Hogan

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Non la generazione Z ma la 'Generazione H', come Hogan, è al centro della collezione del brand del gruppo Tod's per il prossimo inverno, presentata oggi a Milano, che rilegge i tratti iconici del brand con un'estetica contemporanea. Un mondo non più fatto solo di calzature e accessori, ma anche di capi passe-partout e che trova il suo apice nelle nuove sneakers H-Stripes, in bianco o nero, costruite su platform con scanalature verticali, le stesse che danno vita ai nuovi mocassini e ai Chelsea boots in pelle adesivata e nappa, anche con piccole borchie. (ANSA).