Gucci realizza in Toscana il primo Circular Hub

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Gucci, con il supporto di Kering, impianterà un 'cuore' verde nel lusso italiano: in Toscana, con un investimento triennale di 15 milioni di euro e nell'ambito dei progetti sostenuti dallo strumento degli Accordi per l'Innovazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nascerà il primo hub per il lusso circolare. Al centro di tutto, spiega una nota, ci sarà un centro di ricerca con l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti, la loro durabilità, riparabilità e riciclabilità, nonché ridurre l'impatto verso l'ambiente ottimizzando i processi di trasformazione e l'impiego delle materie prime. Il Circular Hub coinvolgerà la filiera produttiva affinché le aziende traccino e conferiscano gli scarti della produzione per avviarli a recupero e rigenerazione e avvierà partnership industriali per recuperare, rigenerare i materiali e riutilizzarli nella produzione.

L'hub infatti sarà al servizio delle strutture del gruppo Kering, un ecosistema di oltre 700 fornitori diretti e 3500 subfornitori, e dei brand del gruppi ma poi si aprirà per diventare uno strumento a disposizione dell'intero settore. La prima fase dei lavori prenderà il via nel primo semestre 2023 e si avvarrà delle competenze dei ricercatori del Kering Material Innovation Lab (MIL) di Milano e del supporto di tecnici e ricercatori di prodotto per abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori dei centri d'avanguardia di artigianato industriale e sperimentazione di Gucci di Scandicci e di Novara.

Per lo sviluppo delle attività progettuali, la piattaforma prevedrà inoltre il supporto di partner industriali e la collaborazione scientifica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. (ANSA).