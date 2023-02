Fondazione Joan Mitchell contro Louis Vuitton per spot borse

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - La Fondazione Joan Mitchell ha inviato un'ingiunzione legale al quartier generale parigino del gigante della moda chiedendo di non usare i dipinti dell'artista nelle pubblicita' delle sue borse dopo che ripetutamente ne era stata negata la autorizzazione.

La Mitchell, che e' morta nel 1992, e' considerata uan delle piu' grandi artiste astratte del dopoguerra e le sue opere su larga scala vendono alle aste oltre un milione di dollari. La lettera della Fondazione, di cui il New York Times ha ottenuto una copia, afferma che Louis Vuitton ha violato i copyright della pittrice e chiede che il colosso della moda ritiri entro tre giorni le campagne pubbliciarie per le sue borse Capucines in cui almeno tre dipinti fanno da sfondo all'attrice Léa Seydoux. La Fondazione vigila sulla proprieta' intellettuale della Mitchell dal 1993 e afferma di non aver mai da allora autorizzato l'uso del suo lavoro in campagne commerciali, ma solo a scopo educativo. L'organizzazione no profit afferma di esser stata avvicinata da Louis Vuitton alla fine del 2022 e che la richiesta era stata ripetutamente negata. La Mitchell è attualmente ancora per una settimana al centro di una mostra alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi in cui i suoi quadri sono paragonati a quelli di Claude Monet. L'accordo con il braccio culturale del gruppo Lvmh - secondo la Fondazione - prevedeva che quadri della mostra non potessero essere usati da Vuitton senza esplicito consenso. (ANSA).