Biagiotti torna al Piccolo tra moda "spazialista" e danza

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - La presentazione dell'anteprima della nuova collezione Autunno/Inverno 2023/24, la visione di un video di presentazione della sfilata e un balletto con due grandi protagonisti della danza classica contemporanea: Eleonora Abbagnato, danseuse etoile, Ballet de l'Opéra National de Paris, direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola del Teatro dell'Opera di Roma, e Jacopo Tissi già primo ballerino del Teatro Bolshoi, primo ballerino ospite del Teatro alla Scala, etoile ospite al Teatro dell'Opera di Roma.

Con questo trittico di eventi, proposti ad un pubblico ristretto di giornalisti, istituzioni e celebrities, Lavinia Biagiotti, presidente e ceo del Biagiotti Group, ha voluto festeggiare il suo ritorno al Piccolo Teatro di Milano, a cui è legata da 25 anni. Il fashion film con la visione della collezione è stato girato al Teatro Studio Melato e verrà rivelato nell'ambito della Milano Fashion Week lunedì 27 febbraio alle 12. Per il ritorno al Piccolo è stato pensato un format immersivo che coniuga moda, teatro, danza e digital art intorno alle scenografie dello spettacolo "Carbonio" di Pier Lorenzo Pisano.

La collezione punta alla ricerca dell'inatteso realizzata con gli strumenti naturali della moda Biagiotti: il cashmere e il tessuto. Un viaggio nel tempo e nello spazio che destruttura le forme convenzionali e le ricostruisce con un pensiero nuovo.

L'iconico abito-bambola, definito da Laura Biagiotti l'abito "spazialista" perché espande la silhouette nello spazio, si apre e diventa spolverino, gonna da indossare sopra i pantaloni.

Oppure si scioglie in un fiocco da indossare su tessuti maschili. Dopo la sfilata il foyer il Piccolo Teatro Strehler ha ospitato un cocktail per festeggiare il profumo Biagiotti Roma Fiori Bianchi attraverso un allestimento floreale speciale, un corner olfattivo, un live cooking show dello chef stellato Carlo Cracco per gli ospiti, tra cui l'attrice Laura Chiatti da quattro anni testimonial delle fragranze Laura Biagiotti Forever e Forever Gold For Her, e la scrittrice Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ambassador da quest'anno di Laura Biagiotti Roma. (ANSA).