Al via fashion week, potrebbe essere anno record moda Milano

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - E' una partenza con il botto quella della Milano fashion week: "la settimana è partita con un indotto di 70 milioni, in crescita del 15%, e con tantissimi turisti, in crescita dell'11% - dice il presidente della camera nazionale della moda, Carlo Capasa, all'inaugurazione del Fashion Hub - anzi, abbiamo tante lamentele di molti cinesi che non hanno trovato un volo ma c'è voglia di arrivare a Milano". Visti i primi riscontri numerici della fashion week dedicata alle collezioni fall winter 2023-2024, che inizia oggi e termina il 27 febbraio, "questo - sottolinea Capasa - potrebbe essere un anno record per l'Italia". Sul fronte economico, "una crescita come quella del 2022 è stata eccezionale, era l'anno post pandemia, ci aspettavamo di fare come nel 2019 ed è andata molto meglio, ma prima della pandemia si cresceva del 3% all'anno, le previsioni del 4% sul 2023 sono ottime, magari potremmo fare anche meglio ma c'è una guerra alle porte dell'Euuropa, incertezza sui costi dell'energia e speriamo che la Cina sia fuori dalla pandemia". I segnali comunque sono incoraggianti, "tutti i brand stanno performando, forse l'Italia non è mai stata così forte e apprezzata grazie a quello che stiamo facendo sulla sostenibilità, siamo quelli che al mondo - conclude Capasa - ci lavorano meglio". (ANSA).