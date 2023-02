Asta record per André Leon Talley, icona della moda

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Cimeli e capi unici appartenuti a André Leon Talley hanno raddoppiato le stime di partenza da Christie's a New York. In chiusura della Fashion Week, il totale raccolto per 64 lotti è stato di 1,4 milioni di dollari, ben oltre le valutazioni iniziali: il tutto a beneficio di due chiese nere care al gigante della moda americana.

Ex collaboratore di Andy Warhol, Diana Vreeland, Karl Lagerfeld e Anna Wintour, Talley, morto nel gennaio 2022 a 73 anni per complicazioni da Covid, è stato il primo direttore creativo nero di Vogue. André era un gigante in tutti in sensi, anche fisico. Noto per il suo spirito impeccabile, i sontuosi caffettani e l'arte di saper sempre dire dire la sua, lo aveva dimostrato in 'Trincee di Chiffon', il memoir in cui nel 2020 aveva messo in piazza la clamorosa rottura con la Wintour.

L'asta è l'ultimo esempio in cui oggetti appartenuti a celebrità superano di gran lunga le previsioni: da quella del 1996, quando Caroline Kennedy mise all'incanto i cimeli della madre Jackie fino al 2017 con Audrey Hepburn e l'anno dopo con Zsa Zsa Gabor, è stato un susseguirsi di stime al rialzo.

Qualche mese fa un paio di occhiali da sole appartenuti a Joan Didion e valutati poche centinaia di dollari sono stati acquistati per 27 mila dollari.

Stavolta sono volate le quotazioni di tre valigie Louis Vuitton personalizzate col monogramma e battute per 94.500 dollari, mentre altre due valigie coi graffiti di Stephen Sprouse da 4-5 mila dollari sono salite a 69.300. Oltre 25 mila dollari (da 500-800 iniziali) sono stati pagati per l'enorme piumino rosso di Norma Kamali che avrebbe ispirato quello di Alaia indossato da Rihanna al Superbowl. Un caffettano di broccato d'oro dello stilista di Harlem Dapper da mille dollari è salito a più di 16 mila: il corpulento André paragonava i suoi look teatrali a una "armatura cerimoniale del '600 italiano", una corazza contro gli epiteti razzisti come quello di "Queen Kong" di cui spesso era stato vittima. (ANSA).