Thom Browne sul pianeta del Piccolo Principe

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - E' ispirata alla novella di Antoine de Saint-Exupéry, la sfilata piu' attesa della fashion week newyorchese, quella creata dal nuovo presidente del Council of Fashion Designers of America allo Shed, il non più nuovo centro culturale di Manhattan stretto tra la High Line e Hudson Yards. Uno show in piu' atti, come sempre per lo stilista della Pennsylvania entrato nel 2018 nel gruppo Ermenegildo Zegna e sposato nella vita al Chief Curator del Costume Institute del Met, Andrew Bolton.

Browne medita sul passaggio del tempo, la vulnerabilita' umana, la solitudine, il modo con cui le routine sono una trappola.

Smarrimento, determinazione, esplorazione. Due viaggiatori smarriti si incontrano: uno ha viaggiato in lungo e in largo sulla Terra, l'altro è andato più lontano. In tutto 35 minuti di spettacolo, non i 10 soliti delle sfilate mordi e fuggi, un set spettacolare con il biplano caduto sotto un cielo di stelle e pianeti. Ad applaudire Browne, il parterre stellato era vestito dallo stilista che ha rivisitato il completo formale normalizzando la gonna anche per l'uomo: da Anna Wintour a Whoopi Goldberg, Queen Latifah, le star kpop Johnny Suh e Eric Nam, David Harbour di Stranger Things e Christine Baranski di Gilded Age. (ANSA).