Michael Kors, omaggio alle muse degli anni '70

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Cos'era il Greenwich Village degli anni Settanta per un teenager come Michael Kors? "Una perfetta combinazione di grande metropoli glamour e il mondo della bohème", spiega lo stilista americano da 42 anni sulla breccia, presentando oggi la nuova collezione per il prossimo autunno e inverno. Kors è uno dei pochi veterani rimasti della moda newyorchese: con Calvin Klein e Donna Karan fuori gioco e Ralph Lauren uscito dal calendario delle sfilate, nei giorni scorsi anche la linea di una delle dive di un tempo, Carolina Herrera, è passata di mano al più giovane Wes Gordon.

La nuova collezione di Kors, applaudita da un parterre di star (da Kate Hudson a Alan Cunning, Isabelle Adjani e Molly Ringwold, per l'Italia Simona Tabasco e Beatrice Grannò di White Lotus) è ispirata da influencer ante litteram: "Donne che rompevano le regole e amavano la moda, felici di ammetterlo, come Yoko Ono, Tina Turner, Cher, Gloria Steinem, Jane Fonda, Lena Horne, Cicely Tyson, Ali MacGraw, Aretha Franklin". Tra queste anche la madre di Michael che, oltre ad essere una bellissima donna, era anche un'atleta che cercò senza successo di entrare nella squadra 'all male' di football di Filadelfia: "Lei mi ha insegnato a non ascoltare mai chi ti dice no".

I capi oggi in passerella sono stati pensati per essere indossati in strada: "Vestiti veri che le clienti trovano nei loro armadi e resistono al test del tempo per anni a venire".

Punto di partenza anche stavolta è stata una cintura vintage (come quella che, mai sfilata nel 2001 perché ci furono gli attentati alle Torri Gemelle e che è andata in passerella l'anno scorso). Kors, che l'aveva creata 19 anni fa, l'ha dedicata alla Steinem "una donna straordinaria", nei 50 anni dalla fondazione di Ms Magazine, e un applauso a scena aperta ha accolto l'arrivo della 88enne icona del femminismo alla sfilata: è una cliente da anni e ama di Michael gli abiti "eleganti, comodi, durevoli".

