Gucci Cosmos, grande mostra a Shanghai da aprile

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Sarà inaugurata ad aprile 2023 a Shanghai (Cina) e ripercorrerà i 102 anni di storia della casa di moda nata a Firenze: è così 'Gucci Cosmos', nuova e importante mostra dei modelli più iconici e intramontabili in un percorso che si snoda attraverso otto mondi immersivi ideati dalla famosa artista britannica Es Devlin per creare un'esperienza audio, visiva e cinetica all'avanguardia. Curata da Maria Luisa Frisa, teorica e critica di moda, la mostra propone vari modelli, tratti dall'Archivio Gucci di Firenze, tra cui alcuni creati da Guccio Gucci, Tom Ford, Frida Giannini e Alessandro Michele. "Siamo davvero felici di tornare in Cina per il debutto mondiale di Gucci Cosmos a Shanghai - ha detto il ceo Marco Bizzarri - È una mostra che condurrà i visitatori in un affascinante viaggio che abbraccia passato, presente e futuro della nostra maison". "Gucci - prosegue - ha sempre tracciato il proprio percorso, valorizzando un'eredità che affonda le sue radici nell'artigianalità, ma sempre presente al punto d'incontro tra moda e cultura. In questo senso Gucci Cosmos è una vera e propria celebrazione dell'evoluzione del brand nel corso dei suoi 102 anni di storia, grazie all'ingegno e ai prodotti iconici che hanno sempre caratterizzato Gucci e che continueranno a farlo". Secondo i programmi, la mostra sarà al West Bund Art Center di Shanghai dal 28 aprile al 25 giugno, per poi partire per altre destinazioni in tutto il mondo.

(ANSA).