A Naomi Campbell il Premio La Moda veste la Pace

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il premio La Moda per la Pace, X edizione, è stato assegnato a Naomi Campbell, fashion icon, attivista e fondatrice di Fashion For Relief, organizzazione no profit che collabora con charities e fondazioni. La top model riceverà il premio il 21 marzo, Giornata Mondiale contro il Razzismo, a Roma, nello Spazio Europa, gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "per aver intrapreso e sostenuto con continuità una campagna contro il razzismo nella moda e oltre.

Makaziwe Mandela, figlia del premio Nobel e presidente onorario di African Fashion Gate (Afg), l'organizzazione ideata da Nicola Paparusso che organizza il premio, assieme Marietou Dione presidente di Afg, consegnerà il riconoscinento a Naomi Campbell. Ma riceveranno premi anche il direttore della Stampa Massimo Giannini per la sua "sensibilità sociale"; Renzo Rosso, fondatore e presidente del Gruppo Otb, e Arianna Alessi, vice presidente di Otb Foundation, per i progetti a supporto di giovani e donne, ma anche per aver accolto in Italia rifugiati ucraini dando loro alloggio, cibo e lavoro; Jean-Christophe Babin ad del Gruppo Bulgari per l'impegno profuso nel promuovere i valori di uguaglianza e diversità; Luisa Panconesi presidente del Comitato Evento LuisaViaRoma x Unicef per aver realizzato importanti attività a sostegno di programmi Unicef per i bambini; Piero Piazzi, presidente di Women Management e Massimo Leonardelli, ad di Leonardelli PR per il loro impegno come ambasciatore e presidente di To.Get. There, la Ets da loro fondata, attiva in Uganda e Sud Sudan in aiuto a bambini orfani e sieropositivi, con il supporto delle suore comboniane e degli specializzandi del Policlinico Gemelli di Roma. La Moda Veste la Pace, ideato dal fondatore di African Fashion Gate APS, Nicola Paparusso, è patrocinata della Camera Nazionale della Moda Italiana e dell'Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima della cerimonia di consegna del premio, si terrà il dibattito Società Benefit & B Corp, un ponte tra l'impresa ed il terzo settore.

(ANSA).