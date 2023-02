Taslaq sfila in Galleria del cardinale e lancia linea uomo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna è la passerella scelta dallo stilista italo-palestinese Jamal Taslaq per la presentazione della nuova collezione "Eternal", ma è anche il palco per il lancio sul mercato della sua nuova linea maschile su misura, Taslaq World.

Dopo la presentazione della sfilata di Elena Parmegiani, direttore eventi della Galleria del Cardinale Colonna e della Coffee House di Palazzo Colonna, la sfilata viene preceduta dall'introduzione di un progetto affidata al suo fondatore, Francesco Annunziata, supportato in video-collegamento al console generale a San Francisco, Sergio Strozzi. Si tratta dell'Italian Innovation and Culture Hub in Silicon Valley, acceleratore di progetti a supporto di start up innovative italiane che vogliono trovare nella Silicon Valley i giusti partner tecnologici, finanziari e industriali, un moltiplicatore di opportunità con servizi di accelerazione. In questo caso a supporto di Jamal Taslaq.

La collezione. Dopo 23 anni spesi a sperimentare il meglio dell'artigianalità italiana e un percorso creativo che da Nablus in Palestina lo ha portato a sfilare, da assoluto protagonista, nella sede delle Nazioni Unite a New York, Jamal ha deciso di celebrare la sua amata Roma, dove ha scelto di vivere e di lavorare aprendo un atelier nel centro della capitale. Abiti da gran soireè in bianco e nero, scolpiti nelle silhouette a sirena, dominano la collezione, dove però non mancano i colori accesi nelle sfumature di verde e di rosso. I tessuti sono preziosi e ricamati con disegni geometrici in filo di seta, minuscoli specchietti e cristalli. Intarsi in pelle creano contrasti cromatici che delineano le linee stile Impero, contaminate da barocchismi orientali che fanno parte del dna dello stila medio-orientale.

Nei nuovi progetti, la linea maschile su misura Taslaq World, affiancherà Jamal Taslaq Couture per completare l'offerta dello stilista, finora principalmente dedicata alle donne importanti di ogni parte del mondo, dalla Regina Rania di Giordania a Sharon Stone. Previste anche Joint Venture con WorldcApp.com e Reda Industries per estendere i suoi orizzonti anche agli accessori. (ANSA).