Abito scultura Chiara, la forza delle donne non madri

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri": è questo il significato dell'abito scultura che Chiara Ferragni indossa sul palco dell'Ariston, richiamando il tema del monologo di ieri di Chiara Francini, che l'imprenditrice digitale ha incoraggiato e poi applaudito sui social.

"La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto - spiega in un post su Instagram - è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a @danielroseberry per questo abito realizzato dalla maison @schiaparelli. La durezza dell'armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d'oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno", si legge nel post. In una delle foto a corredo, Ferragni porta al seno un piccolo neonato d'oro. (ANSA).