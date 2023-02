Presentate monete eccellenze italiane dedicate ad Armani

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Sono dedicate alla maison Giorgio Armani - celebrata come eccellenza e icona dello stile italiano nel mondo - alcune delle nuove monete della collezione numismatica della Repubblica Italiana 2023, emessa dal Mef e coniata dalla Zecca dello Stato, presentata ieri nella Sala Ciampi del Ministero delle Economie e delle Finanze.

Tra le novità inserite nel catalogo 2023, le monete - che comprendono una moneta da 50 euro in oro e un trittico di monete da 5 euro in argento "Eccellenze Italiane - Giorgio Armani".

Sulle monete sono riportati il logo della maison, un'immagine di palazzo Orsini, alcuni schizzi di abiti.

La Collezione celebra ogni anno, attraverso l'emissione di monete dedicate, i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi, le bellezze dell'arte e della letteratura e le eccellenze del Made in Italy. (ANSA).