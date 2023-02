Sanremo: Giorgio Armani firma gli abiti di Gianni Morandi

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Gianni Morandi, co-conduttore del festival, indosserà nel corso della prima serata del Festival di Sanremo due smoking firmati Giorgio Armani, con giacca in velluto liscio. Ma "Re Gorgio" vestirà anche alcuni cantanti in gara, come Mara Sattei, che indosserà un abito della linea di alta moda Giorgio Armani Privé; Ultimo, che vestirà Emporio Armani; Leo Gassmann, che indosserà un completo Emporio Armani.

Anche Elena Sofia Ricci, ospite della serata, indosserà un abito Giorgio Armani. (ANSA).