Sanremo: 20 smoking Gai Mattiolo per Amadeus

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Sono venti gli smoking personalizzati realizzati per Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023 dal suo stilista preferito, Gai Mattiolo. "Non credo che si tratti di scaramanzia per Amadeus il fatto di continuare vestire a Sanremo con i miei capi, come qualcuno ha insinuato - ribatte lo stilista all'ANSA - io conosco il suo fit e so che preferisce le giacche sagomate, che risultano accostate al corpo, senza segnarlo. So che i pantaloni li vuole slim. Ho presente che odia il verde, come Antonella Clerici, e che ama l'azzurro. Quindi, per il guardaroba di Sanremo 2023, ho realizzato per lui venti smoking con le caratteristiche di taglio delle giacche e dei pantaloni richieste, scegliendo tessuti pregiati come damaschi, jacquard, velluti rebrodè che mi sono fatto fare appositamente. Alcune giacche sono decorate con ricami preziosi. Non tutte. La palette cromatica varia dal bianco al nero, ma comprende oro, argento, rosa cipria e varie sfumature di azzurro, il suo colore preferito. Molti giornalisti mi hanno chiesto infine se Amadeus indosserà la cravatta o il papillon. La scelta è sua. Io gli ho confezionato anche alcune cravatte". (ANSA).