Lla Aviles regista ultimo film Miu Miu Women's Tales

Lila Aviles è la regista dell'ultimo capitolo della serie di film del progetto Miu Miu Women's Tales.

Eye two times mouth sarà presentato in anteprima a Londra presso il Curzon Mayfair Cinema il 15 febbraio. Il cortometraggio sarà disponibile su tutti i canali digitali Miu Miu e in streaming su Mubi a partire dal 16 febbraio.

Miu Miu Women's Tales è una serie continuativa di cortometraggi unici, commissionati da Miu Miu e diretti dalle registe più particolari del momento. Inventano mondi bellissimi e strani, abitati dall'immaginazione idiosincratica delle donne. A partire dal 2011 sono stati creati finora venticinque universi cinematografici. Tutti condividono queste domande senza tempo: Come appaiono le donne a sé stesse? Come appaiono agli altri? L'apparenza non è forse anche una questione politica e intellettuale, che non può essere facilmente separata dalla sensualità e dal piacere? Come dovrebbe essere una donna oggi? Miu Miu ha chiesto alle registe di indagare con occhio critico la femminilità e la vanità nel XXI secolo. Ciò significa abbracciare le complessità e le contraddizioni senza tempo per far riflettere - e sentire - le donne. Nella serie di film, le collezioni Miu Miu sono diventate un cast di personaggi a sé stanti, che recitano accanto ad attrici e modelle di fama. Gli abiti Miu Miu fanno da contrappunto al dramma narrativo. Potere, desiderio. Vanità, abbellimento. Rituali, leggi. Sogni, incubi.

Anche il più piccolo momento della vita quotidiana di una donna contiene molte cose. I Miu Miu Women's Tales raccontano questi momenti e il ruolo di arricchimento svolto dagli abiti stessi.

