Grammy, sul red carpet spopola il made in Italy

(ANSA) - NEW YORK, 06 FEB - La moda italiana spopola ai Grammy: da Gucci a Dolce e Gabbana, Prada, Valentino, Versace e Roberto Cavalli, le griffe del 'made in Italy' hanno fatto da padrone sul tappeto rosso degli Oscar della musica. Beyoncé e' stata la regina del red carpet, forse piu' che ancora che della serata, dove per l'ennesima volta e' stata snobbata per i tre premi principali (album, disco e canzone dell'anno) pur essendo incoronata come la vincitrice di 32 trofei, un record di tutti i tempi. Accompagnata dal marito Jay Z che sfoggiava gioielli di Tiffany, Queen B ha portato ai premi tre 'mise' griffate nell'ordine Balmain, Gucci e Schiaparelli.

"Lei e' l'artista dei nostri tempi", le ha reso omaggio Lizzo, vincitrice per la registrazione dell'anno (About Damn Time), che ha sfilato sul tappeto rosso in una cappa floreale color arancio creata da Dolce e Gabbana per la collezione Alta Moda 2022.

Prada ha vestito la poetessa Amanda Gorman, mentre Olivia Rodrigo, la rivelazione dei Grammy 2022, ha scelto Miu Miu. Tra le delusioni dalla serata, i Maneskin hanno incassato la sconfitta nel premio per il miglior artista esordiente in look creati per loro da Gucci che li veste da tempo. La maison del marchio con le due 'G' ha firmato anche l'abito di chiffon blu di Jennifer Lopez, una delle presentatrici, e quello con cui Harry Styles (che si e' cambiato nel corso della serata in un jumpsuit da arlecchino creato con cristalli Swarowski dal marchio francese EgonLab) ha accettato il premio piu' prestigioso per 'Harry's House': l'album dell'anno.

Delusa anche Taylor Swift che ha sfilato sul tappeto rosso in un Roberto Cavalli custom made blu mezzanotte abbinato con calzature Giuseppe Zanotti e maxi orecchini di Lorraine Schwartz con zaffiri viola. (ANSA).