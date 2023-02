Onorato, con Fondazione Micol Fontana corso formazione moda

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Tra le eccellenze della tradizione della moda a Roma, la Fondazione Micol Fontana custodisce un patrimonio unico di disegni di moda, tessuti e abiti. Una storia tutta da raccontare e un modello che può essere di ispirazione per i giovani che hanno l'ambizione di lavorare nel settore ai più alti livelli. Per questo abbiamo deciso di istituire un seminario di formazione teorico e pratico per trasferire agli studenti romani dell'ultimo anno degli istituti superiori ad indirizzo moda la memoria storica di uno dei più illustri atelier italiani. Per far conoscere l'iter creativo che porta alla realizzazione di un abito di Alta Moda". Lo ha detto l'assessore capitolino a Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport, Alessandro Onorato, in occasione della prima lezione del seminario di storia della moda e alta formazione promosso in collaborazione con la Fondazione Micol Fontana. Il percorso formativo prevede 5 giornate in atelier per 60 studenti, scelti tra talenti più promettenti dell'ultimo anno di 6 istituti tecnici superiori romani ad indirizzo moda: l'Istituto Artistico Alessandro Caravillani; il liceo statale d'Arte Enzo Rossi; l'IIS Giorgi-Woolf; l'IISS Leon Battista Alberti; l'IIS Pertini-Falcone; l'IIS Piaget-Diaz.

"Roma - ha concluso Onorato - è tornata dopo anni protagonista nel mondo della moda nazionale ed internazionale, un settore che si candida a essere il motore di una crescita economica oltre che culturale della nostra città. I protagonisti di questo percorso, che proseguirà negli anni, sono proprio i giovani studenti. Talenti oggi impegnati nella formazione e futuri protagonisti nelle imprese. Ragazzi che siamo impegnati a sostenere e ad incoraggiare nel loro percorso di formazione e alta specializzazione. Il progetto si concluderà in Campidoglio con la presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi e un premio per quelli riconosciuti più meritevoli". (ANSA).