Altaroma, vincitori premi Accademia Costume Moda

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Vincenzo Mastropasqua con la sua collezione "Gaga" menswear Beatrice Ciocca per gli accessori con la collezione "Assenza" e vincitrice per il prgetto di Comunicazione, Zita Alberti con il suo progetto "Interno B".

Sono i Talents 2023 dell'Accademia di Costume & Moda premiati oggi al termine della loro sfilata collettiva con Altaroma al Pratibus District. L'Accademia Costume & Moda (ACM), con sede a Roma e Milano, ha presentato il Graduate Show Talents 2023, con il patrocinio di AltaRoma, Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), Regione Lazio, Roma Capitale, Sistema Moda Italia (SMI) e Confindustria Moda. Il Talents 2023 interpreta la sintesi dei diplomi accademici di primo livello (DAPL) in Costume e Moda (CeM) e in Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication (FESC), percorsi formativi unici che hanno l'obiettivo di far emergere l'identità degli studenti, dotandoli di consapevolezza individuale e culturale, capacità progettuale, competenza tecnica e di prodotto, abilità narrativa ed interpretativa, esperienza e professionalità.

Due i momenti cardine della Manifestazione Talents 2023: il Fashion Show con i progetti dei 15 studenti del DAPL in Costume e Moda (CeM) che seguiti da Santo Costanzo per l'abbigliamento e Luigi Mulas Debois per gli accessori, hanno avuto l'opportunità di collaborare con 24 aziende del made in Italy per la realizzazione delle capsule collection di 6 outfit ciascuna, ed i progetti editoriali dei 6 studenti del DAPL in Fashion Editor, Styling & Communication (FESC), seguiti da Antonio Mancinelli e Marco Meloni.

A giudicare il lavoro dei ragazzi, una prestigiosa giuria di addetti ai lavori, tra cui: Deanna Ferretti Veroni (Modateca Deanna), Stella Jean, Luca Lo Pinto direttore artistico del Macro, Laura Lusuardi fashion coordinator di Max mara, Raffaello Napoleone ceo Pitti Immagine, Sara Sozzani Maino educational & scouting advisor di Vogue Italia, Sergio Tamborini presidente Sistema Moda Italia, Silvia Venturini Fendi presidente di Altaroma. (ANSA).