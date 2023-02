Altaroma, gran finale con International Couture

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Gran finale per Altaroma con la sfilata collettiva di International Couture, intitolata, A Romance Glamour Fashion Show, che chiude la settimana della moda nella capitale. Sulla passerella del PratiBus District mostrano le loro creazioni i marchi: A'Biddikkia, Baroqco Jewelry, Eleonora Cicchetti, Kovalowe & La Metamorphose. "Purtroppo per questa edizione - dichiara l'organizzatrice del fashion show Maria Christina Rigano consigliere all'Istituto Culturale Italo-Libanese- doveva partecipare anche uno stilista libanese che non ci sarà, vista la situazione critica nella quale verte il suo paese. International Couture rimane un ponte tra oriente e occidente, I paesi rappresentati in questa nona edizione sono oltre all'Italia, sono la Polonia, l'Indonesia e il Suriname".

I colori delle Isole Eolie aprono lo show con la collezione Jasmine del brand A'Bddikkia di Giovanna Mandarano, capi realizzati in pura seta con delle stampe esclusive ideate dalla designer e ispirate alla sua Panarea. L'Italia sarà rappresentata anche nella collezione Dreamers, creata dalla giovane stilista Eleonora Cicchetti che ha deciso di essere portavoce dell'inclusività dando valore ad ogni donna con una rivincita contro i pregiudizi. Eduardo & Imelda Liem provenienti dai Paesi Bassi si dedicano alla creazione di pezzi unici di gioielli realizzati a mano utilizzando colori sfavillanti di autentici Crystals, alcuni con pietre semipreziose e perle d'acqua dolce lavorati con argento e platino riciclati. I gioielli della collezione Paradoxe presentati da Baroqco impreziosiscono i capi couture della collezione Timeless di Valentina d'Angelo per il brand Blue Valentine. La Polonia è rappresentata dai brand Kovalowe e La Métamorphose. Kovalowe presenta la collezione Duo colma di colori intensi associati ad un nero profondo e arricchita da accessori realizzati a mano dalle due sorelle Ewelina & Justyna. La notte e la sua bellezza sono l'ispirazione per la nuova collezione de La Metamorphose intitolata Dame de la nuit, capi in bianco e nero altri a colori, non poteva mancare lo smoking e le applicazioni 3D realizzate a mano in forme floreali. (ANSA).