Premi: l'Oriental fashion Award a Raffaella e Katerina Godi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - In occasione della 50/a edizione dell'Oriental Fashion Show sono stati assegnati a Parigi gli speciali Awards in collaborazione con l'Unesco e con il patrocinio dell'ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan.

L'importante riconoscimento è andato a Raffaella Godi, presidente e direttore dell'azienda di comunicazione Guitar, e a sua sorella Katerina Godi, a capo delle pubbliche relazioni e della comunicazione di Guitar.

La motivazione è "per aver contribuito a diffondere la cultura delle diverse etnie e i molteplici linguaggi della moda, supportando l'Oriental Fashion Show e i talentuosi stilisti che ne hanno preso parte". "Siamo felici di aver fatto conoscere, negli anni, il lavoro di oltre 50 stilisti, evidenziando le ricchezze e l'unicità del patrimonio culturale d'Oriente" sottolinea Raffella Godi. "I grandi nomi della moda orientale e la nuova generazione di giovani designer hanno una visione della moda senza frontiere, capace di unire tradizione e modernità, perfetta simbiosi che unisce l'Oriente all'Occidente" aggiunge Katerina Godi. L'Associazione "Via della Seta e Al Andalus", fondata da Hind Joundar nel 2004, organizza da 18 anni un evento itinerante, unico nel suo genere, l'Oriental Fashion Show, dedicato alle creazioni artistiche orientali per farle conoscere al di fuori dei confini nazionali e al contempo, per esaltare la ricchezza e il ricco patrimonio culturale da cui prendono vita. (ANSA).