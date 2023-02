Altaroma, debutta LA collezione in maglia di Naira Khachatryan

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - La stilista armena Naira Khachatryan ha debuttato con Altaroma presentando sua collezione AI 2023/24 fuori dal PratiBus District ma a Piazza Capranica. La sua eleganza in maglia va in scena con una performance artistica con la regia di Rossano Giuppa. I look sono accompagnati nel loro disvelamento da una duplice espressione artistica: un controtenore, un' attrice performer ed un gruppo di danzatori interpretano lo spirito della collezione in una esibizione contemporanea, pensata per creare nuovi spazi di contaminazione tra generi e stili. La collezione punta al desiderio di comfort e benessere, alla necessità di essere coccolati, attraverso un rapporto con materiali e forme che siano in grado di accompagnarci nel momento del lavoro come nel tempo libero. La seconda parte è dedicata alla sera, quando la donna ritrova il desiderio di femminilità, di individualità, di bellezza e di lucida follia.

Cinquanta look in maglieria pura, scandiscono un viaggio nelle fibre nobili, alla vista come al tatto, dalle lane merinos extrafine alle viscose sottili e fluide come linee di seta sulla pelle. La luce brilla tra le trame di questa maglieria evocativa, scandita da inserti di lurex che donano riflessi di metalli preziosi capaci di trasformare ogni abito in un gioiello.

Preminente è il rapporto con la tridimensionalità dei rilievi che scandiscono il profilo della maglieria, corrugando le superfici in sbuffi geometrici simili a volte a onde del mare in tempesta, altre volte ad asprezze della terra scolpita dal vento, o a increspature nuvolose che si arricchiscono sotto un cielo di stelle brune. Il carattere della terra d'Armenia si riflette proprio in questo rapporto tridimensinale, tra ciò che scorre in superficie e ciò che si esprime nella magia dei pattern colorati. Grafismi di espressione artistica si esprimono in un tema di grande forza cromatica attraverso pattern floreali che si fondono nella creazione di pied di poule.

Nella performance si sono esibiti il sopranista Paolo Anziliero, l'attrice Giulia Gallo, i ballerini Edoardo Casavecchia, Cristiano Mazzacane e Marzia Caddia. Coreografie di Manuela Ciofi. (ANSA).