Sfila la donna-fiore di Giada Curti

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Con la collezione intitolata "Fortuna", la donna-fiore disegnata dalla stilista Giada Curti ha sfilato in un grande albergo romano. Capo iconico, la gonna a corolla, dichiaratamente anni Cinquanta, rinnovata nelle versioni lurex color oro e platino.

L'abito lungo riscopre il modello chemisier, declinato in tessuti serici e stampati nelle fantasie floreale dai mille colori, oppure in tinta unita nuance nelle tonalità rosso, arancio, verde, celesti e blu. I tessuti fluidi, come taffetà, satin, organza e chiffon sottolineano una femminilità romantica e contemporanea. Nel parterre delle prime file: Paola Perego, Stefania Orlando, Isabella Rauti e l'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato. (ANSA).