La vamp di Zuccarello sfila nel Circolo Ufficiali Esercito

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La collezione di alta moda per la Primavera/Estate di Gian Paolo Zuccarello, ha sfilato a due giorni dalle presentazioni di Altaroma che cominceranno il 31 gennaio, in una location particolare, ovvero nel salone del Circolo Ufficiali dell'Esercito Italiano Pio IX, a Roma. Ventinove le creazioni sartoriali della Collezione Primavera/Estate 2023, che hanno sfoderato una palette cromatica basata sul viola, viva magenta, rosa pallido, verde, rosso, bianco avorio e nero, presi, questi ultimi tre colori, dalla tavolozza preferita di Renè Gruau, ricami dosati in perfetto equilibrio con le forme, una minuziosa cura dei dettagli. Giochi di trasparenze, scollature vertiginose sul seno e sulla schiena, spacchi inguinali nelle gonne, la dicono lunga sul tipo di donna a cui ha pensato il couturier: una vamp moderna, forte e sensuale, una che non deve chiedere mai. Nel parterre Guillermo Mariotto. (ANSA).