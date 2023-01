Ettore Bilotta disegna divise equipaggi Kuwait Airwais

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - È Ettore Bilotta il fashion designer italiano scelto da Kuwait Airways per progettare e realizzare le nuove divise degli equipaggi di volo. Nell'anno del settantesimo anniversario della compagnia di bandiera si attua un importante progetto di rilancio, che prevede l'inserimento d una serie di servizi, come l'home check-in, i servizi di limousine, l'introduzione di nuove destinazioni per la stagione estiva 2023. In quest'ottica d'innalzamento degli standard, s'inserisce l'assegnazione a Ettore Bilotta del nuovo look dell'equipaggio di bordo. La nuova collezione di uniformi, in perfetto equilibrio tra classicità e funzionalità, è ispirata a due elementi fondamentali: stile e ospitalità. Gli outfit sono contemporanei, classici e pratici. Le linee dei tailleur femminili sono donanti, ispirate a quegli anni Cinquanta che hanno visto nascere la Kuwait Airways. Giacche e cappotti per gli uomini sono concepiti con i crismi dell'alta sartoria. La scelta cromatica alterna il blu navy, omaggio al colore della compagnia, al beige, nella tonalità dorata del deserto di sabbia. Le nuove divise saranno indossate dagli equipaggi a partire da maggio prossimo e resteranno a bordo per i prossimi 5 anni. Lo stilista ha già firmato le divise del personale di volo di primarie compagnie aeree internazionali, tra cui Etihad, Alitalia, Turkish Airlines. Couturier italiano, Bilotta si è formato nell'atelier della storica maison Lancetti a Roma e a seguire presso l'atelier Raffaella Curiel a Milano. Ha fondato il suo atelier e il brand che porta il suo nome debuttando nel 2005 con una collezione presentata nel calendario della settimana della moda di Roma. Alla collezione couture affianca una linea di linea pret à porter. (ANSA).