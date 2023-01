Valentino fa sfilare l'egalitario Club Couture

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Per Pierpaolo Piccioli direttore creativo della maison Valentino: ''l'Haute Couture è un'espansione dell'immaginazione, uno spazio al di là della ragione. L'alta moda è una sfera di fantasia e di libertà, dell'unico e dell'eccezionale, dove l'artigianato non è un riflesso feticistico del valore, ma un mezzo e una metodologia per raggiungere l'improbabilità, per sfidare. Le percezioni, per creare nuove audaci realtà".

Da questa teoria dedicata da Piccioli al Club couture Valentino, alla sua communty nasce la nuova collezione di haute couture per la primavera estate 2023 che sfila a Parigi Una collezione dove il tessuto diviene un chiaroscuro sul corpo, i volumi fluttuano, i tagli sono impercettibili, un nastro di chiffon può sorreggere un abito da gran sera. I colori mischiano i toni neutri a tinte fluorescenti di fuxia verde acido giallo bluette.

L'incredibile diviene materiale, l'immaginazione diventa reale. Facendo leva su questa virtù fondamentale dell'alta moda, Piccioli immagina un rendez-vous impossibile, tra l'universo della couture e quello del club. Le polarità percepite possono provocare un dialogo, un'altra impossibilità: si trova un linguaggio sinergico e spontaneo tra il lessico della couture e il mondo del night clubbing. I loro valori comuni: gesti reciproci di stravaganza, la concezione degli abiti come strumenti di trasformazione, la costruzione di un vero sé, un vocabolario dicotomico ma al tempo stesso duale di esibizione e rivelazione, performance attraverso la vita. Lo stilista pensa a una pluralità di bellezza, bellezza come individualità, espressione eroica della verità interiore resa esteriore. La modellazione di un sogno - l'opportunità di diventare una creazione. Nel ricco parterre Anne Hathaway Rossy De Palma Kelie Minogue Sabrina Impacciatore. (ANSA).