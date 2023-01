Le costruzioni geometriche di Issey Miyake

(di Beatrice Campani) (ANSA) - PARIGI, 23 GEN - Le geometria si presta al servizio della moda e trasforma semplici triangoli, rombi e quadrati in segni distintivi di una collezione dalle forme più che elaborate. E' infatti proprio grazie allo studio di varie forme geometriche che nasce la collezione Homme Plissé Issey Miyake per l'autunno-invento 2023/24, presentata a Parigi al Palais de Tokyo, giovedì 19 gennaio. Così prendono vita geometrie complesse i cui volumi sono incorporati nei capi, mentre i segmenti dei componenti vengono adattati come pieghe nella costruzione del tessuto. Ad esempio hanno sfilato le giacche della serie Monthly Color July, con silhouette arrotondata e pieghe a cresta che si estendono dal collo verso le spalle come maniche raglan. O ancora il cappotto Edge con pieghe a raggio e realizzato in poliestere ad alta densità: si ispira a una composizione di triangoli e presenta una piega sul retro che si estende da un polsino all'altro correndo attraversando la schiena. Invece Truss è un cappotto che prende il nome dalla sua costruzione triangolare simile a quella delle strutture a traliccio. Nella serie Unfold infine ci sono sovrapposizioni rettangolari che possono essere aperte o chiuse per modificare la silhouette: slacciando i bottoni i pezzi sovrapposti si aprono in forme triangolari. Il mood coinvolge anche le stampe: Skew Grid è una stampa a griglia plissettata con colori a contrasto, disponibile in tre modelli: cappotto, gilet e pantalone. Le pieghe diagonali e le linee oblique creano un'illusione ottica che conferisce movimento a tutta la grafica.

Infine Triangukar Grid è una serie grafica che reinterpreta il lavoro dell'architetto e filosofo americano R. Buckminster Fuller, basato sul suo approccio di trasformare e suddividere una sfera in triangoli. Speciale anche la coreografia dello show: è stato diretto da Adrien M & Claire B, una compagnia francese di arti performative, le cui video-installazioni immersive hanno trasformato la passerella in un mondo in cui la percezione dello spazio e della gravità sembravano sfocati.

(ANSA).