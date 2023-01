Ferragni da Schiaparelli foto con testa leone, polemiche social

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Schiaparelli ha mandato in pedana alle sfilate di Parigi l'Inferno di Dante a cui si è ispirato il suo direttore creativo Daniel Roseberry, con le teste posticce di un leone, di una lupa e di un leopardo, applicate sugli abiti indossati da super top capeggiate da Naomi Campbell.

Chiara Ferragni, in nero e oro, con orecchini pendenti che si facevano notare, ospite della sfilata della maison (a Sanremo indosserà Schiaparelli e Dior) dal backstage del fashion show ha postato una foto su Instagram con la testa del leone in mano, un pelouche molto realistico, scatenando polemiche social. Accanto a lei Kylie Jenner che era alla sfilata nel parterre in abito-leone, una copia di quello in pedana.

Si legge tra l'altro che Schiaparelli "inneggia alla violenza sugli animali e alla caccia illegale". Secondo molti, l'immagine degli abiti richiama alla mente quella delle foto trofeo postate dai cacciatori sui social vicino alle prede uccise. In molti criticano questo riferimento alla caccia, definendolo irrispettoso. (ANSA).