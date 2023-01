Chanel, il teaser della sfilata firmato da Xavier Veilhan

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Xavier Veilhan, artista francese che lavora con la fotografia, la scultura, il cinema, la pittura e l'arte dell'installazione, ha risposto al terzo invito della direttrice creativa di Chanel Virginie Viard e ha realizzato il video presentazione della sfilata Haute Couture Primavera Estate 2023 della maison che si terrà il 24 gennaio a Parigi. Nel teaser della collezione immagina una scena in una foresta con dei cuccioli e cavalli, animale caro all'artista, che cede il passo agli edifici della via Cambon. Al numero 31, davanti all'emblematico indirizzo Chanel, la modella Vivienne Rohner emerge da una monumentale scultura di uccello, con indosso un soprabito di tweed bianco e un cilindro nero. Per accompagnare questo film, Xavier Veilhan ha anche creato un disegno in bianco e nero con un bestiario di animali reali e immaginari del suo universo artistico. (ANSA).