Chanel Cruise 2024 sfilerà a Los Angeles il 9 maggio

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Chanel sfilerà la sua collezione Cruise 2024 a Los Angeles il 9 maggio prossimo. L'annuncio della maison che ricorda che la collezione Cruise 2008 disegnata dal direttore creativo, Karl Lagerfeld, sfilò all'epoca all'interno dell'aeroporto di Santa Monica. I legami di Chanel con il cinema di Hollywood risalgono al 1931, quando il magnate del cinema Sam Goldwyn invitò Gabrielle Chanel a Hollywood. Alla festa di benvenuto alla stazione ferroviaria di Los Angeles Coco fu accolta da Greta Garbo. Da quel momento la fondatrice della maison avrebbe continuato a disegnare costumi per molte star compresa Gloria Swanson. Chanel ha vestito attrici come Kristen Stewart in "Spencer", Jeanne Moreau in "Les Liaisons Dangereuses" e Cate Blanchett in "Blue Jasmine". Ha avuto anche collaborazioni di lunga data con eventi cinematografici come il Deauville American Film Festival in Francia e il Tribeca Film Festival a New York City. La California è diventata un punto caldo per le sfilate di marchi come Celine, Ralph Lauren, Dior, Louis Vuitton e Saint Laurent. Ora tocca a Chanel andare finalmente oltreoceano.

Infatti, mentre Lagerfeld aveva presentato i suoi fashion show in capitali come Dubai, Singapore e Cuba, Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel è stata costretta a restare vicino casa, soprattutto dopo il diffondersi della pandemia. Di recente ha presentato il suo spettacolo Cruise 2023 a Monaco, con uno spettacolo ripetuto a Miami a novembre. Chanel ha organizzato la sua sfilata Métiers d'Art in Senegal nel dicembre scorso, con uno spettacolo in replica a Tokyo previsto per il 1 giugno.

