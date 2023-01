Sanremo, Ferragni vestirà abiti di Dior e Schiaparelli

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Chiara Ferragni ha svelato le maison per gli abiti di Sanremo. I follower sono rimasti in attesa che l'influencer svelasse le case di moda con tanto di indovinello sulle stories Instagram dove aveva aperto un box con la scritta indovonello in italiano e in inglese: "Secondo voi di chi saranno i vestiti che indosserò a Sanremo?". Poi la rivelazione in un video: "sto leggendo le vostre risposte, vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L'altro brand sarà Schiaparelli con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i designer e non vedo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo arriviamo!".

Durante il recente viaggio a Parigi la Ferragni aveva posato sullo sfondo della boutique Dior, Maison che l'ha vestita nei momenti più importanti della sua vita (dal matrimonio con Fedez alla cerimonia dell'Ambrongino d'oro). Come se non bastasse, nel backstage dello shooting con le co-conduttrici di Sanremo aveva sfoggiato delle maxi zeppe a forma di piedi firmate Schiaparelli.