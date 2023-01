Dior in viaggio tra Eliot e debutto Yves Saint Laurent

(di Beatrice Campani) (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Era il 30 gennaio 1958 quando Yves Saint Laurent presentò a Parigi la sua prima collezione alla guida della maison Christian Dior, precisamente 65 anni fa.

L'allora giovanissimo couturier aveva solo 21 anni. E' proprio a quella collezione che oggi il direttore artistico della linea uomo di Dior, Kim Jones, guarda e si ispira per la collezione maschile autunno-inverno 2023/24 presentata a Parigi questo pomeriggio. Una collezione all'insegna di modernità, movimento e praticità, in cui si mischiano maschile e femminile, il tradizionale 'british tailoring' con l'haute couture.

''Il ciclo di una maison di moda riguarda la rigenerazione e il ringiovanimento, proprio come il ciclo della moda stessa - spiega Jones - C'è sempre qualcosa del passato nel presente e nel futuro e Dior non è differente. In questa collezione abbiamo voluto guardare alla rigenerazione della maison dopo la scomparsa di Mr. Dior e al suo rinnovamento con Yves Saint Laurent, l'erede da lui scelto, disegnando un parallelo con la letteratura''. Per far questo e dare movimento e fluidità alla collezione, Jones guarda proprio a due fiumi, il Tamigi e la Senna, alle loro acque che attraversano le città, quelle acque che hanno più volte ispirato anche il poeta e saggista britannico T.S. Eliot.

Il riferimento chiaro è al poema del 1922 'La terra desolata', proposto anche in una rappresentazione teatrale durante lo show: su maxi-schermi sono proiettati le voci e i volti degli attori Robert Pattinson e Gwendoline Christie che recitano il poema di Eliot. Ecco che i vortici e i flussi dell'acqua riflettono quelli della moda, compresa la collezione invernale di Dior, in cui movimento e fluidità sono centrali.

Proprio questa fluidità è per Jones un richiamo al dinamismo ricercato da Yves Saint Laurent con la sua collezione di debutto nel 1958.

Passerella di Vip anche in prima allo show, cui hanno partecipato, tra gli altri, l'attore Robert Pattinson e l'attrice Gwendoline Christie, David Beckham col figlio Cruz, Naomi Campbell, Courtney Love e J Balvin. (ANSA).