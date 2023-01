Al via partnership tra Fendi e Fondazione Arnaldo Pomodoro

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Con la mostra 'Arnaldo Pomodoro. Il Grande Teatro delle Civiltà', ospitata dal 12 maggio all'1 ottobre 2023 all'interno del Palazzo della Civiltà Italiana, sede della maison, prende il via una partnership tra Fendi e la Fondazione Arnaldo Pomodoro.

La Fondazione e Fendi hanno incrociato i loro percorsi nel 2013, quando la Maison ha trovato la propria casa milanese nello spazio di Via Solari 35, ex sede espositiva della Fondazione.

Qui è custodita l'opera ambientale Ingresso nel labirinto - una delle più significative e rappresentative del percorso artistico di Arnaldo Pomodoro - che, grazie alla collaborazione con la Maison, la Fondazione ha sempre valorizzato garantendone l'accessibilità al pubblico. (ANSA).