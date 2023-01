Uniqlo, Lemaire disegna guardaroba modulare per l'estate

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Disegnata a Parigi dal direttore artistico Christophe Lemaire e dal suo team di ricerca e sviluppo, la nuova collezione per la primavera/estate di Uniqlo offre un guardaroba modulare che ruota attorno a capi evergreen che rendono la vita più facile. In uscita il 16 febbraio, "A Sense of Ease" è composta da capi sovrapposti, in morbido cotone opaco e cotone Airism rinfrescante, che si mescolano a capispalla ariosi e utilitaristici per creare una gamma completa di pezzi basici, versatili, con proporzioni spesso inaspettate, ma sempre ponderate.

Una tavolozza di colori giocosa ma elegante combina toni neutri e discreti, come il blu, il beige e il bianco avorio, a vivaci tocchi di verde, arancione, giallo, viola e rosa. La collezione è composta da 26 capi per donna, 20 per l'uomo e 7 accessori. L'abbigliamento femminile è un active-wear raffinato e senza cuciture, fatto di pezzi intercambiabili. I tagli sono morbidi e semplici. La camicia trasparente con tasche applicate in cotone con finitura opaca è un nuovo punto fermo. I jeans sono leggermente curvi con una gamba aderente per creare una silhouette fresca.

Per l'uomo viene proposta una gamma completa di basici versatili per un look moderno ma senza tempo. Camicie a righe seersucker e short in cotone hanno un taglio over per una silhouette estiva easy. Una giacca utility oversize presenta una nuova proporzione per l'outerwear. La T-shirt girocollo con maniche a 3/4 è stata ulteriormente perfezionata con una vestibilità squadrata. I pantaloni parachute sono funzionali e pratici grazie alla coulisse regolabili sull'orlo.

Accessori. I cappelli e i cappellini Blocktech e una nuova borsa a secchiello in due misure uniscono forma e funzione, mentre la borsa a tracolla con coulisse ritorna per un'altra stagione. (ANSA).