A Milano le divise da training in lana merinos di Luna Rossa

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Sono in lana merino le uniformi tecniche da training che il team velico Luna Rossa Prada Pirelli indosserà durante gli allenamenti di preparazione alla 37/a America's Cup. Nate dalla collaborazione con The Woolmark Company, le nuove uniformi sono state svelate alla Milano Fashion Week dedicata all'uomo.

Tornato in qualità di partner tecnico ufficiale del team velico Luna Rossa Prada Pirelli, The Woolmark Company ha lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo prodotto di Luna Rossa Prada Pirelli per espandere l'attuale proposta delle divise, includendo abbigliamento ad alte prestazioni per il ciclismo, la corsa e l'allenamento in palestra. Le nuove uniformi tecniche comprendono t-shirt, felpe con cappuccio, pantaloncini, leggings, una tuta da ciclismo, una giacca impermeabile e una giacca a vento ultraleggera. (ANSA).