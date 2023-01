L'eleganza essenziale di Tod's a Villa Necchi

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Ho voluto reinterpretare l'eleganza, soprattutto in un momento come questo dove si torna a valori più profondi, per questo ho lavorato sulla memoria": così Walter Chiapponi parla della collezione per l'Autunno Inverno 2023 di Tod's, presentata oggi nella cornice quanto mai appropriata di Villa Necchi, progettata nei primi anni '30 dall'architetto Piero Portaluppi e ora di proprietà del Fondo Ambiente Italiano, già set del film di Luca Guadagnino 'Io sono l'amore' e location prediletta dal brand.

"Ho cercato di togliere tutti gli orpelli e di lavorare sull'essenzialità" dice Chiapponi, mostrando i giubbotti trattati con una tecnica a chiaroscuro mutuata dall'arte italiana. "Tutto sembra classico e quotidiano, ma elevato all'ennesima potenza" continua parlando della proposta con cui vuole "mostrare alle giovani generazioni cos'è l'eleganza".

"Abbiamo lavorato con un sacco di influencer, saranno loro ad amplificare questa collezione" spiega il direttore creativo, sottolineando che "per me è importante che in questo momento ci sia qualcosa con valori, importanza, qualità, che entri nel mondo digitale".

Al centro della collezione, i classici dello sportswear sartoriale maschile, elevati e impreziositi, con riferimenti all'eleganza dell'aviatore degli anni 80.

Protagonista è la Pash Jacket, in pellami spazzolati, lucidati e cerati, portata con i pantaloni sottili, come la Shirt Jacket di nanna e giubbotti di camoscio mano tessuto dei giubbotti da città e i bomber in cuoio spazzolato.

Ai piedi, la nuova versione dello stivaletto stringato in pelle trattata e sfumata o con suola a contrasto. In vita, la Tod's Greca Belt, in tessuto elastico e colorato o a righe, con la chiusura in cuoio senza fibbia in metallo. (ANSA).