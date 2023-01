Woolrich, nuovo guardaroba tra western e outdoor

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Woolrich propone una "Guide to Winter" ideata per comporre un guardaroba che consenta di affrontare qualsiasi condizione atmosferica, dalla più mite alla più estrema. Woolrich esplora tre temi. Il primo, The Western Outdoors, è un racconto western che celebra la storia dello sportswear americano e delle iconiche camicie di flanella. Il Western Down Vest è un capo dall'allure vintage che s'ispira alle vecchie campagne pubblicitarie del brand. Un altro protagonista è il Quilted Patchwork Parka, realizzato con un patchwork di motivi diversi. Il secondo tema, Urban Explorers, rappresenta la scoperta dei grandi spazi aperti americani, dalle città agli U.S. Trails: capi funzionali in grado di unire performance e design. Il Sierra Supreme Parka ne è un esempio lampante: un capo che offre protezione anche a bassissime temperature. La Matt Stretch Puffer Jacket riprende le forme tradizionali tipiche dei piumini ma è realizzata in tessuto elasticizzato. Il terzo tema, The Classics, è un ritorno alla lavorazione della lana e alla creazione di capi in materiali morbidi ma resistenti. È un' offerta che sposta l'attenzione su modelli in tessuti premium come lana naturale e cashmere, su silhouettes sportive dal taglio sartoriale e su modelli 2 in 1 con dettagli rifiniti. La Knitted Puffer Jacket è una rivisitazione in misto lana di un modello tradizionale. Il Melton 2-in-1 peacoat è una versione funzionale del caban.

Continuando ad esplorare le sue radic, Woolrich presenta altre due collezioni. La prima è la Archive Collection, che trae ispirazione dall'archivi suddiviso in due grandi categorie: tessuti e capi. Dal 1830, infatti, Woolrich crea abbigliamento outdoor. L'archivio raccoglie oltre 25.000 pezzi originali, dai primi capi pensati per l'abbigliamento da lavoro all'aperto ai moderni capispalla. La seconda collezione, "The Arctic Parka Evolution Pack", è nata per celebrare i 50 anni dell'iconico Arctic Parka. Ideato nel 1972 per gli operai che costruivano l'Alaskan Pipeline, il Parka ha tenuto al caldo i lavoratori di tutti gli Stati Uniti. Il nuovo Arctic Parka si ripresenta in cinque nuove versioni caratterizzate da una nuova vestibilità e da un'imbottitura in piuma d'anatra 90/10. (ANSA).