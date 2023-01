L'essenza di Dolce e Gabbana in passerella a Milano

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Essenza è il nome della collezione uomo per il prossimo inverno di Dolce e Gabbana, che hanno portato in passerella una proposta che esalta il loro dna sartoriale anche grazie alla scelta del nero, il colore della prossima stagione. "Avevamo voglia di tornare al DNA, l'essenza del nostro marchio perché in questo momento abbiamo tutti gli occhi così pieni di immagini che ci siamo detti -racconta il duo creativo - "facciamo ciò che siamo togliendo tutto"". Il risultato è una collezione che "non è minimale ma semplice" dove l'80% della proposta è declinato in nero. (ANSA).